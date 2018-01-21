В Тульской области более 40 тысяч охотников

В тульском правительстве подвели итоги работы комитета по охоте и рыболовству в 2017 году.



Как сообщил председатель комитета Алексей Королёв, в регионе 28 общедоступных охотничьих хозяйств и более 40 тысяч зарегистрированных охотников.

На данный момент в вольерах хозяйств насчитывается 82 благородный оленя, 646 пятнистых оленей, 28 маралов, 77 европейских ланей, 58 муфлонов.

За сезон охотниками добыто 53 благородных оленя, 532 косули, 116 лосей, 687 кабанов, 3988 зайцев и 5748 лисиц.

В 2017 году в Оку было выпущено свыше миллиона особей молоди осетровых рыб.

За нарушение охотничьего законодательства за год привлечены 133 человека, в следственные органы передано 4 материала. Возбуждено 5 уголовных дел, на основании которых к ответственности привлечено 6 человек.