В 2017 году в Тульской области не зафиксировано АЧС среди диких кабанов

В прошлом году в Тульской области удалось избежать вспышек африканской чумы свиней среди диких кабанов.

В сезон охоты до 1 ноября были введены ограничения охоты на кабана — запрещена охота на кабана активными способами, в том числе любительская и спортивная охота, за исключением живоотлова и отстрела с вышек штатными работниками охотпользователей.

На 1 апреля численность кабана составила 1103 головы. За год на территории Тульской области добыто 513 кабанов.

В регионе проводились профилактические мероприятия по недопущению заболеваний диких животных. На территории охотничьих угодий выложено 90 тысяч доз вирусвакцины против бешенства диких плотоядных животных.

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