Алексинские прокуроры за год выявили шесть коррупционных преступлений

В 2017 году в Алексинском районе число зарегистрированных преступлений снизилось на 2,9% — с 581 до 564.



Общее количество нарушений уменьшилось на 5% до 1533, сообщили в межрайонной прокуратуре.

Выявлено 67 незаконных правовых актов. Направлено в суд 118 исков, внесено 288 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 159 лиц, к административной — 65, вынесено 21 предостережение.

В суд направлено 4 материала, по всем возбуждены уголовные дела. В сфере законодательства о труде предъявлено 76 исков, все иски удовлетворены.

В сфере ЖКХ выявлено 148 нарушений, направлен 1 иск, внесено 47 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 3 человека, столько же — к административной.

В сфере законодательства о противодействии коррупции выявлено 70 нарушений закона, принесён 21 протест, 2 лица привлечены к административной ответственности, 16 — к дисциплинарной, внесено 6 требований. Выявлено 6 преступлений коррупционной направленности, в суд направлены 2 уголовных дела.