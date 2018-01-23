Соседи Дюмина по даче обогатятся на турникетах?

«Медуза» опубликовала расследование о московских турникетах.



При мэре Юрии Лужкове Москва потратила $94 млн на турникеты в автобусах. Также город платил 3% от стоимости каждой поездки поставщикам турникетов — гражданке Австралии Ольге Вайт и её мужу Михаилу Муратову, бизнес-партнёрам тогдашних руководителей московского департамента транспорта. Их компания «Солярус» получала подряды без конкурса.

После прихода к власти мэра Сергея Собянина история в московском метрополитене привела к возбуждению уголовного дела. В марте 2011 года бывшему начальнику метро Дмитрию Гаеву предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями: он был одним из авторов патента на систему оплаты поездок в метро — и получил от компании, которую возглавлял, 12 млн рублей единовременно и 12 млн ежегодно. Через год уголовное дело прекратили: следствие сочло, что чиновник владел патентом на законных основаниях. Двумя другими авторами патентов на турникеты в метро были Ольга Вайт и Михаил Муратов.

Сейчас Сергей Собянин передаёт подряды на турникеты семье экс-зампредправления «Газпрома» Александра Рязанова и Наталье Кирилловой. Её считают родственницей начальника службы охранных мероприятий ФСО Владимира Кириллова.

Наталья живёт в деревне Ящерово рядом с резиденцией президента на Валдае. Соседи — глава Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Александр Дюмин и руководитель Управделами президента Александр Колпаков, отмечает издание.

Компания Александра Рязанова «Транстелематика» и её дочернее предприятие «ПэйТранс» выиграли конкурс на обслуживание АСКП на наземном транспорте и тендер на обслуживание системы оплаты в метро в общей сложности на 31,2 млн рублей. За последние три года эти компании получили от московского правительства заказов на 1,38 млрд рублей — например, на оснащение общественного транспорта видеокамерами или модернизацию программного обеспечения турникетов.

Компания Натальи Кирилловой «Сэр групп» получила от «Мосгортранса» контракты на поставку новых валидаторов на 597 млн рублей. Раньше «Сэл групп» занималась ремонтом объектов по заказу ФСБ и пограничников.