За загрязнение речки Лютая привлекут к ответственности кимовский завод

«Кимовский завод металлоизделий» сбрасывал сточные воды в реку Лютая, которая была предоставлена ему в пользование.



В ходе проверки выявлены нарушения Водного кодекса и ФЗ «Об охране окружающей среды», в водном объекте оказались превышены концентрации загрязняющих веществ, сообщили в облпрокуратуре.

По результатам проверки 19 января директору предприятия внесено представление об устранении нарушений, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ.

Постановление направлено для рассмотрения в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.