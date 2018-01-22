Дождались, пока пожалуются Дюмину

Жители микрорайона Горняцкий из Узловой пожаловались губернатору Тульской области Алексею Дюмину на местную администрацию, которая не убирает строительный мусор, оставшийся после сноса аварийных домов, которыми так богат город.



Как сообщил глава администрации Узловского района Николай Терехов, в микрорайоне расселено 27 аварийных домов, 10 из них уже снесены (через суд). Остальные планируют снести во 2-3 квартале 2018 года, тогда же обещают убрать и мусор. Но сначала проведут конкурс для определения подрядчика.

Также в обращении жители сообщили, что в Горняцком нет тротуаров, не проводится благоустройство территории.