Работники «Тулачермета» просят увеличить число рейсов до работы, Авилов считает это нецелесообразным

Работники «Тулачермета» жалуются на работу общественного транспорта.



Из-за сокращения транспортных единиц им стало сложно добираться до работы, в результате они просят губернатора Алексея Дюмина пустить дополнительные рейсы утром и вечером, а также ввести новый маршрут по Новомосковскому шоссе.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что «Тулачермет» обслуживают 4 маршрута. Два из них не всегда соблюдают расписание. Но увеличение числа единиц транспорта он посчитал нецелесообразным.

Губернатор поручил Авилову совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства выехать на предприятие и встретиться с инициативной группой для решения вопроса.