В Тульской области за год стало больше некачественных продуктов

В 2017 году в Тульской области увеличилось количество забракованных партий пищевых продуктов.



Чаще всего Роспотребнадзор выявлял некачественные мясо, птицу, рыбу и алкоголь.

За год выявлено более 4 тысяч нарушений законодательства в области защиты прав потребителей. Наложены штрафы на сумму почти 5 млн рублей.

За последние три года ведомство дало 383 заключения по судебным делам, связанным с защитой прав потребителей, подано 317 исков.

Наибольшее количество нареканий потребителей касалось сферы розничной торговли (48%), оказания жилищно-коммунальных (12%), финансовых услуг (9%), услуг связи (5%).