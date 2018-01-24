В прокуратуре Центрального округа Тулы подвели итоги работы за 2017 год.



За 12 месяцев был отмечен рост числа зарегистрированных преступлений на 69,7% (с 597 до 1013).

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось со 164 до 208, умышленных убийств — с 0 до 6, мошенничеств — со 108 до 219, краж — с 215 до 465.

При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания выявлено 4932 нарушения законов, что на 72,8% больше показателя 2016 года (2854). Внесено 33 представления и информации об устранении нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено 103 лица.

Общее количество выявленных нарушений в сфере уголовно-правовой статистики свидетельствует о значительном их росте, с 155 в 2016 году до 439 в 2017 году, рост составил 183,2%. Внесено 15 представлений, по которым привлечено к дисциплинарной ответственности 17 лиц.

При осуществлении надзора за исполнением законов прокуратурой в 2017 году выявлено 3020 нарушений закона, 162 незаконных правовых акта, в адрес руководителей предприятий и организаций направлено 429 представлений, 391 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 149 — к административной ответственности. В суды общей юрисдикции и в арбитражные суды направлено 336 исковых заявления на сумму 6,3 млн рублей. В следственные органы направлены 8 материалов, по всем возбуждены уголовные дела.

В 2017 году в прокуратуру Центрального округа поступило 1938 обращений граждан — больше на 12,5%.

По результатам надзорной деятельности за исполнением природоохранного законодательства выявлено 147 нарушений, внесено 31 представление, 20 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 11 — к административной, в суд направлено 10 исковых заявлений.