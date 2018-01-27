В Венёвском районе на 445% выросло число нарушений прав предпринимателей

В Венёвском районе в 2017 году число преступлений снизилось на 2,8% и составило 281, отчитались в райпрокуратуре.



В то же время количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 78,4% (с 51 до 91), их раскрываемости составила 69,4%.

Стало меньше преступлений, совершённых в общественных местах, безработными и лицами в состоянии алкогольного опьянения. Число преступлений, совершённых с участием несовершеннолетних, выросло с 3 до 11.

При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания выявлено 1352 нарушения законов, внесено 20 представлений, 30 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 32 уголовных дела после отмены процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Сотрудники прокуратуры района приняли участие в рассмотрении 131 уголовного дела.

За 12 месяцев при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина выявлено 1964 нарушения закона, принесено 46 протестов, внесено 157 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 106 лиц, к административной — 29, направлено в суд 256 исковых заявлений, объявлено 18 предостережений, в следственные органы направлен 4 материал, по результатам рассмотрения которых возбуждено 4 уголовных дела.

Активизирован надзор за исполнением законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, где выявлено 109 нарушений против 20 в 2016 году (рост на 445%).

Прокурорами района подготовлено 158 заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, из них 24 с замечаниями.

За период 2017 года в прокуратуру района поступило 410 обращений граждан (-9,3%), на личном приёме принято 159 обращений.