В Дубенском районе с преступностью всё стабильно

В Дубенском районе криминальная активность два года держится на одном уровне, сообщили в прокуратуре.



В 2017 году было зарегистрировано 123 преступления (годом ранее — 124). При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло с 15 до 28, а преступлений, совершённых в общественных местах, снизилось с 36 до 23.

В части осуществления надзора за соблюдением прав и свобод граждан число нарушений выросло на 8,1% (с 1649 до 1783). Также было выявлено 77 незаконных правовых актов.

Прокуратура составила 213 исков к органам местного самоуправления, управляющим и иным организациям в целях устранения нарушений в сфере жилищного и жилищно-коммунального законодательства, законодательства о безопасности дорожного движения, о защите прав несовершеннолетних, а также постановки на учёт бесхозяйных объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры.

За год было внесено 159 представлений, 155 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 48 — к административной ответственности. В правоохранительные органы направлено 4 иска, по всем возбуждены уголовные дела.

Прокуратурой района выявлено 126 нарушений в сфере ЖКХ, в суды направлено 20 исков, внесено представлений 17, 11 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. В сфере охраны окружающей среды и природопользования выявлено 46 правонарушений, 4 лица привлечены к административной ответственности.

За год в прокуратуру поставило 156 обращений, на личном приёме — 119. В 2017 году судом рассмотрено уголовных дел в отношении 74 лиц.

В сфере уголовно-правовой статистики выявлено 116 нарушений закона, по результатам принятых мер прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 4 должностных лица.