Ясногорцы чаще всего жалуются прокурорам на ЖКХ и нарушения земельного законодательства

В прокуратуре Ясногорского района подвели итоги работы за 2017 год.



Рост числа зарегистрированных преступлений за 12 месяцев составил 38,6% (с 254 до 352), тяжких и особо тяжких — 69,5% (с 59 до 100), их раскрываемость составила 72,2%.

В сфере процессуальной деятельности прокурорами выявлено 836 нарушений законов, внесено 19 представлений, в дисциплинарном порядке наказано 25 должностных лиц.

В 2017 году гособвинители прокуратуры района приняли участие в рассмотрении 179 уголовных дел в отношении 198 лиц. В суд направлено 102 исков на сумму 647 тысяч рублей.

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства выявлено 2197 нарушений, принесено 57 протестов, внесено 255 представлений, к административной ответственности привлечено 29 лиц, к дисциплинарной — 198, объявлено 8 предостережений, в суды направлено 102 заявления.

По результатам осуществления надзора за исполнением законодательства о государственной и муниципальной собственности в Ясногорский районный суд направлено 17 исковых заявлений о возложении на органы местного самоуправления обязанностей взять на учёт бесхозяйного недвижимого имущества, в органы местного самоуправления внесено 10 представлений, опротестовано 5 муниципальных актов (2 из них рассмотрены и удовлетворены), 1 человек привлечён к административной ответственности.

По результатам осуществления надзора за исполнением законодательства о землепользовании направлено 12 исковых заявлений о возложении на органы местного самоуправления обязанности сформировать земельные участки под многоквартирными жилыми домами, внесено 18 представлений, 4 человека привлечено к дисциплинарной ответственности, опротестовано 5 муниципальных актов (4 из них рассмотрены и удовлетворены), 1 человек привлечён к административной ответственности.

При осуществлении прокурорского надзора в сфере соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности внесено 17 представлений, 8 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, опротестованы 9 нормативных правовых актов (8 из них рассмотрены и удовлетворены), 1 человек привлечён к дисциплинарной ответственности.

За 2017 год прокуратурой района в сфере противодействия коррупции выявлено 90 нарушений законодательства, внесено 11 представлений, привлечено к дисциплинарной ответственности 13 должностных лиц, принесено 36 протестов на незаконные нормативные правовые акты органов местного самоуправления. В нормативно-правовых актах выявлено 59 коррупциогенных факторов.

В 2017 в прокуратуру поступило 806 обращений (в прошлом году – 531), рост составил 51,8%. Чаще всего граждане обращались с жалобами на нарушения в сфере ЖКХ и на нарушения земельного законодательства.