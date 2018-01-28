В 2017 году на администрации 15 районов Тульской области подавали в суд за свалки

В тульской природоохранной прокуратуре подвели итоги работы в 2017 году.



За год было выявлено 1493 нарушения, в суды направлено 82 заявления, внесено 180 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 187 лиц, к административной — 109 должностных и юридических лиц, объявлено 27 предостережений, в органы следствия направлено 6 материалов, по результатам которых возбуждено 5 уголовных дел.

При осуществлении надзора за исполнением законодательства об отходах в связи с наличием несанкционированных свалок ТКО направлены исковые заявления в суды к администрациям Алексина, Белёвского, Богородицкого, Воловского, Дубенского, Заокского, Каменского, Киреевского, Кимовского, Куркинского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щёкинского, Чернского, Ясногорского районов. Всего предъявлено в суды 36 заявлений, из которых 28 рассмотрены и удовлетворены, 8 находится в стадии рассмотрения. По итогам принятых мер прокурорского реагирования ликвидировано более 20 свалок.

Основными нарушениями являются несоответствие мест временного размещения отходов предъявляемым экологическим требованиям, не проведение производственного экологического контроля в сфере обращения с отходами, отсутствие учёта образовавшихся отходов, отсутствие у организаций, осуществляющих транспортирование твёрдых коммунальных отходов, лицензии на право осуществления деятельности с отходами I-IV классов опасности.

За вышеуказанные нарушения меры прокурорского реагирования принимались к «Тульскому домостроительному комбинату», «Северо-Задонскому экспериментальному завод», ООО «Росбио», «Спецавтохозяйству», ООО «Энергокор-Агро», «Алексинскому химическому комбинату», АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула», МКУ «Городское хозяйство» г. Киреевск, МУП «Теплосети» Тёпло-Огарёвского района, МУП «Белёвское коммунальное хозяйство», ООО «Селькомсервис» и др.

В 2017 году прокуратурой в указанной сфере выявлено 303 нарушения закона, в суды области предъявлен 41 иск, 35 из которых рассмотрены и удовлетворены, остальные находятся в стадии рассмотрения, внесено 22 представления, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 23 лица.

При осуществлении надзора за исполнением законодательства об охране атмосферного воздуха, внесено 38 представлений, по итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 45 должностных лиц, в суды области направлено 20 исковых заявлений об обязании получить разрешение на осуществление выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, из которых 16 заявлений удовлетворены, 4 находится в стадии рассмотрения, к административной ответственности привлечено 7 лиц, предостережено 10 должностных лиц о недопустимости нарушения закона об охране атмосферного воздуха.

В ходе осуществления надзора за исполнением водного законодательства внесено 34 представления, все рассмотрены и удовлетворены, 42 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 42 лица, в суды предъявлено 12 заявлений об обязании получить решение о предоставление водного объекта в пользование для сброса сточных вод, разработать проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения.

При осуществлении надзора за исполнением лесного законодательства, руководителям 16 лесничеств и отделов объявлены предостережения, арендаторам лесных участков внесено 25 представлений, 46 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

Природоохранной прокуратурой в 2017 году рассмотрено 161 обращение граждан и организаций, на личном приёме принято 38 заявителей.