Минкульт может приравнять журналистов к военнослужащим и ветеранам

Минкульт рассмотрит вопрос о бесплатном посещении российских музеев журналистами.



Об этом шла речь на встрече главы Минкульта Владимира Мединского и главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва.

В своей просьбе Соловьёв опирался на мировую практику, когда журналисты по удостоверению или по международной профессиональной карточке имеют право бесплатного доступа во все музеи. Он подчеркнул, что предоставление бесплатного доступа способствовало бы формированию положительного имиджа страны.

Сейчас бесплатно посещать музеи могут ветераны, инвалиды, военнослужащие срочной службы, работники музеев и ряд других категорий.