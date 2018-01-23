Туляки могут снять фильм о Москве и получить премию Собянина

Стартовал II конкурс фильмов о Москве на премию мэра столицы Сергея Собянина «За создание образа Москвы в киноискусстве».



Претендовать на приз могут отечественные и зарубежные картины, созданные за последние пять лет. Это могут быть полнометражные и короткометражные фильмы, мультфильмы или телесериалы. Сюжет должен разворачиваться в Москве.

Конкурсная комиссия составит шорт-лист из лучших 8-10 фильмов. Затем за лучшие работы будут голосовать пользователи портала «Активный гражданин». Победителя объявят в августе на акции «Ночь кино».

Общий призовой фонд составляет 100 миллионов рублей. Обладатели 1-3 мест получат 50 млн, 30 млн и 20 млн рублей соответственно.

Заявку на конкурс можно прислать до 30 апреля на электронную почту mosprize@mos-kino.ru или заполнить её на сайте mosprize.ru.