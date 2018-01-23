В Туле двое сутенёров похитили и остригли проститутку, которая решила «завязать»

В Тульской области 27-летней женщине и 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в похищении человека.



По версии следствия, утром 21 января 2018 года находившаяся в одной из квартир Пролетарского округа Тулы 26-летняя женщина, оказывавшая интимные услуги за денежное вознаграждение, сообщила по телефону двум лицам, которые являлись организаторами её деятельности, о своём решении прекратить оказание таких услуг.

Тогда сутенёры обманом завладели ключами от квартиры, где она находилась, вывели её и посадили в автомобиль. Привезя женщину в кафе на улице Союзная, они избили её по голове, остригли волосы и отвезли в квартиру на улице Сойфера, где удерживали, пока знакомый потерпевшей не сообщил в полицию.

Сейчас злоумышленникам предъявлено обвинение, следователем готовится ходатайство в суд о заключении их под стражу.