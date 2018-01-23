Туляк, дошедший до ЕСПЧ с жалобой на задержания 26 марта, призвал не участвовать в «тупой провокации» Навального

Тульский правозащитник, региональный координатор движения «Голос» Алексей Власов призвал туляков не участвовать в «Забастовке избирателей».



Власов вместе с адвокатом Валерием Крахмалевым занимался защитой задержанных на антикоррупционной акции 26 марта прошлого года. Некоторым удалось добиться оправдательных приговоров. Также жалоба Власова на задержания была принята ЕСПЧ.

Напомним, тульский штаб Алексея Навального планировал провести 28 января шествие и митинг. В горадминистрации мероприятие не согласовали, но активисты заявили о готовности в любом случае провести акцию.

«Видимо пора сворачивать своё активное сотрудничество со штабом Навального в Туле. Федеральный штаб приказал устроить массовую политическую провокацию, с целью увеличить количество задержанных. Зачем это делать в рамках бойкота выборов, я не совсем понимаю.

Я вам прямо тут напишу, что нужно делать на этом „митинге“ — не ходить на него и не участвовать в этой тупой политической провокации.

И шествие и митинг — незаконные акции. Советую федеральному штабу прекратить политические провокации, а местному координатору их тупо поддерживать. Буйные фантазии координатора федерального штаба Мошонкиной пусть она приезжает и воплощает сама. В той форме, в которой было подано уведомление, оно получило бы отказ. Не было схемы маршрута движения, согласно ст. 5 Закона Тульской области „О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Тульской области“ от 17 декабря 2012 года №1870-ЗТО.

Места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций:

1) территории, прилегающие к зданиям автовокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, зданиям, в которых размещаются органы государственной власти Тульской области, на расстоянии 100 метров от любой точки периметра указанных зданий;

согласно ч. 1 ст. 2 того же закона

1. Норма предельной заполняемости специально отведенного места составляет 1 человек на 1 квадратный метр.

На площади Ленина существует полоса шириной в 3-4 метра, где можно проводить общественно-политические акции, но 1500 человек там расположить невозможно.

Если кто-то считает, что данный закон нарушает его права — ради Бога, можно подать административный иск с оспариваем данной нормы. Почему он не был подан?

Была возможность подать уведомления на иные места. Славянский бульвар, Сквер памяти политических репрессий, Халтурина д. 1 Набережная р. Упа. Можно было провести в специально отведенном месте — возле входа на стадион „Штамп“ по адресу Токарева 2.

Однако была выбрана явно провокативная форма. 26 марта никаких „шествий“ не проводилось. Все, что предлагала оппозиция это гуляния. Теперь решили наверняка закрепить достигнутые результаты.

Сидите дома и никуда не ходите. Законные способы проведения акции были специально проигнорированы. Объяснять элементарные вещи я уже просто задолбался.

Выглядеть провокатором, который как дурачок, потом бегает по судам и врёт — я не намерен. Никакой правовой помощи участникам этого „флэшмоба“ „попади в отделение полиции и расскажи, какой кровавый режим“ лично я оказывать не буду. Сами пошли на провокацию, сами отвечайте», — написал он в фейсбуке.