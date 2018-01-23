Дюмин напутствовал полицию на борьбу с экстремизмом и вовлечением молодёжь в «деструктивную деятельность»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поставил перед полицией задачу не снижать интенсивности работы.
Об этом он сообщил 23 января на расширенном заседании коллегии УМВД.
В частности, Дюмин призвал сотрудников полиции незамедлительно пресекать любые экстремистские проявления, а также противодействовать попыткам вовлечения молодёжи в деструктивную деятельность.
Кроме того, губернатор обратил внимание на важность обеспечения общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов президента РФ.