Ни один туляк не прошёл в финальную часть конкурса «Лидеры России»

Определились имена финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» от Центрального федерального округа.



Это 60 участников, успешно преодолевших испытания двух окружных полуфиналов, которые прошли в Московской области с 9 по 15 января. Туляков среди них не оказалось, хотя заявки подавали свыше 1,3 тыс. человек.

Из числа финалистов ЦФО 45 человек представляют Москву, 7 – Московскую область, двое – Рязанскую область и по одному человеку – Владимирскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Тамбовскую и Ярославскую области.

Напомним, одним из наставников конкурса является губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он заявлял о готовности привлечь привлечь конкурсантов в свою команду и подключить к управленческим процессам в регионе.