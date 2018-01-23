В Щёкино завели ещё одно дело за махинации с водой

В Щёкино возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями руководством «Водо-канализационного хозяйства».



А началось всё с того, что жители трёх домов деревни Ясная Поляна пожаловались губернатору Алексею Дюмину на проблему с водоснабжением.

Прокурорская проверка показала, что руководство ООО «ВКХ» с 1 января 2015 года не производило оплату АО «ТНС энерго Тула» поставленной электроэнергии.

В результате был частично ограничен режима потребления электроэнергии на водозаборных сооружениях деревни Ясная Поляна, посёлков Юбилейный и Селиваново, а жители не получали качественные услуги в сфере водоснабжения.

При этом руководство «ВКХ» искусственно занизило платёжеспособность предприятия путём незаконных взаимозачётов с аффилированными организациями на сумму 3,2 млн рублей.

Материалы проверки направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Также было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями со стороны управляющей компании «Жилсервис и благоустройство». Как сообщили в управлении Следственного комитета, в период с 1 января 2015 года по 1 октября 2017 года УК не перечислила в водоснабжающую организацию собранные с жителей деньги в сумме свыше 3,2 млн рублей, вместо этого направив деньги на другие нужды.