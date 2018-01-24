Бывший начальник ясногорской полиции получил 1,5 года колонии

В Ясногорском районе бывший начальник отдела полиции Александр Левашов признан виновным в превышении должностных полномочий.



Следствием и судом установлено, что в январе 2017 года сотрудник полиции с целью повышения показателей работы после изъятия немаркированной алкогольной продукции, хранящейся на одном из складов Ясногорска местным жителем для личного потребления, потребовал от него признаться в незаконном хранении этой продукции с целью сбыта.

Потерпевший был вынужден дать признательные показания о преступлении, которого не совершал, в результате чего был привлечён к уголовной ответственности. Впоследствии уголовное преследование в отношении него прекращено, а на полицейского по материалам УФСБ завели дело.

Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года, с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.