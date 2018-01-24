Дорохов: Сотрудникам Центра «Э» публичность очень не нравится, а мы, придавая огласке незаконные действия полиции, должны держать их в рамках (видео)

Руководитель тульского отделения «Яблока» Владимир Дорохов в интервью «Дождю» прокомментировал судебную тяжбу с сотрудником Центра по противодействию экстремизма Александром Морозом.



Он не исключил того, что будет обжаловать решение суда, согласно которому Дорохову назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Напомним, Мороз подал иск к Дорохову, партии «Яблоко» и информагентству «Тульские новости», которые перепечатали пост Дорохова в фейсбуке с критикой в адрес полицейского.

«Не совсем доволен решением, потому что формально я проиграл. Но вины за собой не чувствую, почитаем мотивировочную часть и возможно будем обжаловать», — сказал он.

Лидер тульского «Яблока» назвал действия Мороза, которые подверг критике в своём фейсбуке, неприемлемыми для сотрудника полиции.

«Он вообще странный сотрудник, мы его очень давно знаем, он работает в Центре „Э“ с самого момента организации этого Центра. И его решение подать суд, мне кажется, больше связан не с этим постом, а были же ещё два поста, когда он приходил на наши пикеты в футболке с американским флагом, я разместил фотографии и саркастический комментарий. Я в шутку предположил, что он работает в департаменте полиции Нью-Йорка и предложил ему купить билет до Нью-Йорка. Он воспринял как угрозу то, что я предложил купить билет в один конец, и обратился в Следственный комитет. Там ему отказали в возбуждении дела, тогда он уже обратился в суд, чтобы, как я понимаю, убрать фотографии из Интернета. Мы расцениваем это как провокацию. Как бы то ни было, шутка — не шутка, мы считаем, что это крайней степени непрофессионализм сотрудника, который приходит на политические акции, не учитывая политическую подоплёку, в таком виде», — отметил Дорохов.

Он считает, что поданный иск стал ответом на публичность, которой подвергли активисты действия полиции.

«Мы на протяжении многих лет подвергаемся давлению сотрудников Центра „Э“, а здесь мы начали обращать внимание на них, на их поведение, выкладывать видео. Им эта публичность очень не нравится, и они решили наказать таким образом, наказать рублём. Но больше, чем мой пост, Мороза дискредитировал этот иск», — подчеркнул «яблочник».

Дорохов отметил, что судебный процесс не скажется на его дальнейших действиях.

«Я особо резких выражений никогда и не допускал. Я считаю, что мы, как представители гражданского общества, должны пытаться держать сотрудником правоохранительных органов в каких-то рамках. В сегодняшней системе, к сожалению, это возможно только публично, придавая огласке их проколы, их незаконные действия. В этом плане я свою деятельность буду продолжать», — добавил он.