Насиделся. Бывший зам Прокопука просится на волю

Бывший замдиректора «Спецавтохозяйства» Александр Жильцов направил в Центральный окружной суд Тулы ходатайство с просьбой смягчить ему наказание.



Жильцов в мае 2016 года был осуждён за растрату на пять лет тюрьмы со штрафом в размере 900 тысяч рублей, однако позже суд уменьшил ему срок до 4 лет и штрафа в 800 тысяч.

Вместе с Жильцовым по этому делу проходил бывший мэр Тулы и директор «Спецавтохозяйства» Александр Прокопук. Он получил 6,5 лет тюрьмы и 900 тысяч рублей штрафа. Прокопук, будучи директором «Спецавтохозяйства», путём приписок к актам работ на мусорном полигоне растратил около 30 млн рублей.

Суд рассмотрит ходатайство Жильцова 6 февраля.