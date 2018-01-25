В Ясногорском районе собственник оштрафован на 200 тысяч рублей за нежелание засеивать сельхозземли

В Тульской области суд вынес решение по делу о повторном невыполнении в срок предписания Россельхознадзора на земельных участках сельскохозяйственного назначения.



В ноябре 2017 года была проведена проверка по выполнению ранее выданных предписаний в отношении ООО «464 Комбинат нерудоископаемых», в собственности которого находятся сельскохозяйственные земли в Ясногорском районе общей площадью 203,9 га.

Оказалось, что комбинат не провёл комплекс агротехнических, агрохимических, фитосанитарных и иных мероприятий по введению участков в севооборот.

За повторное нарушение по ч. 25 ст. 19. 5 КоАП РФ в отношении предприятия был составлен протокол по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы дела направлены в суд, который наложил штраф в размере 200 тысяч рублей.