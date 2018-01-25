Госдума разрешит анонимные электронные платежи до 15 тысяч рублей

Госдума готова сохранить анонимность электронных платежей на сумму до 15 тысяч рублей, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



«Есть вопросы, связанные с малыми платежами, — скажем, билеты в кино. Всё-таки когда речь идёт о взятках или финансировании каких-то недобросовестных операций, это суммы, превышающие, например, 15 тысяч рублей. То есть вполне возможно, что платежи до 15 тысяч рублей мы оставим анонимными», — сказал он.

Ранее Росфинмониторинг предложил полностью запретить анонимные кошельки и карты.