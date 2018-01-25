В Богородицке заключена под стражу женщина, убившая своего малолетнего ребёнка

В Богородицке суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу женщины, обвиняемой в убийстве своего малолетнего ребёнка.



Трагедия случилась 20 января. 39-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила своего годовалого сына кулаками по голове и телу. От полученных травм он скончался.

23 января было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

На суде женщина полностью признала вину. Оказалось, что плач ребёнка вывел её из себя, на сыне она выместила злость из-за конфликта с мужем. Сейчас женщина беременна вторым ребёнком.