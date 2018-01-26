«МК — в Туле» призвал администрацию Тулы услышать оппозицию, а противников режима — не действовать радикальными способами.



28 октября по всей России пройдёт акция сторонников Алексея Навального «Забастовка избирателей». В Туле в этом день хотели провести шествие и митинг, однако чиновники не дали согласование. Тем не менее, оппозиционеры хотят выйти на площадь Ленина в назначенный день.

«Там, где активистам согласовали проведение митинга, запретили проводить шествие. Вопрос согласования во многом зависел от позиции местных координаторов. Если они соглашались с поправками администраций, тогда согласование получали. Однако, многие активисты отказались от условий властей и приняли решение митинговать несанкционированно, либо в гайд – парках, где согласование с властями вроде бы не требуется. В Туле такого гайд – парка нет. Зато есть «площадка внутри разворотного кольца перед торговым центром «Пенаты», где можно проводить публичные общественно – политические мероприятия. То есть там, где митингующих никто не увидит и не услышит.

Формализм позиции администрации города оружейников в сочетании с нежеланием тульских организаторов „Забастовки избирателей“ искать компромиссы привели к тому, что в Туле митинг не согласован. И заведомо не мог быть согласован. Тульские активисты заявили желание шествовать по проспекту Ленина до площади Ленина, на которой провести митинг. Эти требования явно противоречат закону, о несправедливости которого надо судить отдельно, а не прибегать к прямому неповиновению. Тот факт, что тульские организаторы пренебрегают безопасностью своих сторонников, призывая их к несанкционированному митингу, дискредитирует все оппозиционное движение.

Уважаемые оппозиционеры! Люди не хотят кровавых революций ради привода к власти нового вождя, они просто хотят быть услышанными, поэтому не зовите их на несанкционированные митинги, грозящие арестами и другими неприятностями.

Уважаемая администрация города! Те граждане, которые хотят выразить свое несогласие на митинге – это не „два процента дерьма“, как выразился Владимир Соловьев, не идиоты, а такие же граждане, которые платят налоги, из которых вы получаете свои зарплаты, и у которых просто есть другое мнение. Давайте научимся взаимодействовать на основе обоюдного уважения, тогда что-то изменится в нашей стране в позитивном направлении. Без революций и без тоталитаризма», — пишет издание.