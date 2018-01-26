Бывший партнёр Груздева пошёл против Мединского

На днях в России в прокат должна была выйти франко-британская комедия режиссёра Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», поставленная по мотивам одноименного комикса и реальных исторических событий.



Фильм рассказывает о борьбе за власть в СССР, развернувшейся после смерти генсека в 1953 году.

В российских кинотеатрах его должны были показать, но 24 января Минкульт отозвал прокатное удостоверение.

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что фильм является оскорбительной насмешкой над советским прошлым и над жертвами сталинизма.

Ослушался министра только московский кинотеатр «Пионер», которым управляет Александр Мамут (бывший партнёр экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева).

25 января здесь прошёл премьерный показ «Смерти Сталина». Билеты на картину раскуплены на несколько дней вперёд.

В кулуарах связывают такое бунтарство Мамута с борьбой за кресло министра культуры в новом правительстве, на которое претендует Мамут.

Согласно КоАП РФ, показ фильма без прокатного удостоверения, грозит кинотеатру административным штрафом в размере 50-100 тыс. рублей. Подобное повторное нарушение влечёт штраф 100-200 тыс. рублей или приостановку работы кинотеатра на срок до 90 дней.