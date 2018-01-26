Тульская полиция совершает поквартирный обход волонтёров Навального

Тульский штаб Алексея Навального сообщает о визитах полицейских к волонтёрам.



Это сделано для предостережения от участия в несогласованной администрацией «Забастовке избирателей», которую хотят провести 28 января на площади Ленина.

«Вчера ко многим нашим волонтёрам — преимущественно, несовершеннолетним — приходили сотрудники полиции и просили родителей писать объяснительные по факту того, что их дети подписаны на страницу акции ВКонтакте», — говорится в группе штаба в соцсети.

По данным «ОВД-Инфо», полиция пришла домой к подростку, поставившему лайк группе «Забастовки избирателей». Как рассказала мать подростка, два сотрудника управления по делам несовершеннолетних пришли в сопровождении двоих полицейских. Они поговорили с отцом подростка и предупредили о штрафе в 10 тысяч рублей по ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном публичном мероприятии), если сын окажется на митинге 28 января. Участники группы акции «Забастовка избирателей» в Туле пишут, что этот случай не единичен. К администрации группы поступили сообщения от многих несовершеннолетних волонтёров о визите правоохранителей. Судя по комментариям к посту, полиция приходит и ко взрослым волонтёрам.