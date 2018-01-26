Интервью «Тульским PRяникам» обернулось задержанием

Координатора штаба Алексея Навального в Туле Дмитрия Николаева и пресс-секретаря штаба Филиппа Симпкинса задержали.



Об этом «ОВД-Инфо» сообщил юрист Алексей Власов. Активистов задержали из-за интервью, которое они дали порталу «Тульские PRяники» (который, к слову, находится в реестре информресурсов, обязанных предоставлять информацию о пользователях силовикам).

Николаева и Симпкинса доставили в отдел полиции «Пролетарский». По словам юристам, основанием для задержания могла быть фраза Николаева о том, что несмотря на то, что администрация отказала в согласовании акции «Забастовка избирателей», активисты намерены её провести.

Администрация Тулы не согласовала проведение митинга, и, по словам сторонников Навального, не предложила альтернативного места проведения. Штаб собирается обжаловать решение в суде.

25 декабря ЦИК отказала оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты на выборах в 2018 году из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса». После этого политик призвал бойкотировать выборы президента в 2018 году и анонсировал на 28 января всероссийскую акцию протеста.