Работники Тульского патронного завода пожаловались Дюмину на Ротенберга?

Коллектив работников Тульского патронного завода написал обращение к губернатору Алексею Дюмину.



Поводом послужили сокращения. По данным отдела кадров, в декабре было уволено больше 30 специалистов.

26 января в музее ТПЗ состоялось совещание с участием руководства и конструкторов–оружейников. Как сообщает «Первый тульский», Алексей Дюмин поручил профильному министру Дмитрию Ломовцеву разобраться в ситуации.

Около года назад 46% акций ТПЗ приобрёл бизнесмен Игорь Ротенберг. Тогда же на встрече с главой региона он заявил, что все рабочие места сохранят. Но вопреки этой договорённости, сотрудников сокращают. До 1 февраля уволят ещё 15 человек, отмечает издание.

В апреле прошлого совет директоров одобрил продажу Ротенбергу всех акций предприятия.