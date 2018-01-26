Болгарский компот для Евгения Авилова

Темой сегодняшнего дня стало расследование из двух частей, автором которого выступил неравнодушный к Тульской области уральский политолог Александр Устинов.



Он рассказывает, как глава администрации Тулы Евгений Авилов «пыхтит над бюджетами», усиленно «осваивая их вместе со своими друзьями-коллегами», и старается «в упор не видеть жителей, страдающих от его коммерческих проектов».

В вину Авилову ставится и то, что он, якобы, скоро «подставит Путина и уедет в Болгарию».

«Говорят, что пути для отступления у Авилова уже готовы: по слухам, у него очень даже внушительный дом в Болгарии, и именно туда, в солнечную страну с чистым воздухом и теплым морем намерен удалиться мэр, когда его полномочия закончатся, а саму Тулу он вместе с приятелями полностью „выжмет“ себе в карман», — пишет автор, не предоставляя, впрочем, никаких данных о недвижимости.

Недоброжелателями уже назвал инициаторов публикации сайт «Тульские PRяники», отметив, что часть материала для статьи была заимствована у них, впрочем, не отрицая наличия некого бизнеса, которым, якобы, управляет Авилов через доверенных лиц.

Но пока, опять же, никакой конкретики. «Компот», как любит выражаться российский премьер Дмитрий Медведев.