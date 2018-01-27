Областная прокуратура официально предостерегла от участия в шествиях в Туле и Новомосковске

Прокуратура Тульской области опубликовала официальное предостережение, в котором предупредила о «негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях».



«В сети Интернет, в том числе через блоги и социальные сети, активно распространяются сообщения, призывающие к участию 28 января 2018 года в массовом публичном мероприятии – шествии по проспекту Ленина г. Тулы и улице Мира г. Новомосковска Тульской области.

Прокуратура Тульской области обращает внимание, что организаторам предложено устранить нарушения законодательства, допущенные при подаче уведомления о проведении мероприятия. Однако данное предложение оставлено без ответа.

Поскольку организаторами не принято мотивированное предложение органов исполнительной власти, его проведение не допускается в соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“.

В этой связи организаторам мероприятий направлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Разъясняем, что как организация несанкционированного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации», — говорится в публикации.

Напомним, тульскому штабу Алексея Навального не согласовали массовую акцию «Забастовка избирателей» 28 января, в штабе заявили о намерениях оспорить это решение в суде. 26 января координатора штаба Дмитрия Николаева и пресс-секретаря Филиппа Симпкинса задержали после интервью сайту «Тульские PRяники». По данным «ОВД-Инфо», на них составлены протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Санкция предусматривает штрафа в размере 20-30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.