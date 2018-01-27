Минтруд хочет отменить ежегодное освидетельствование инвалидов

Минтруд подготовил законопроект, в котором предложил отменить ежегодное освидетельствование инвалидности.



Документ определяет перечень заболеваний, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении.

Речь идёт о таких заболеваниях, которые в безусловном порядке приводят к ограничениям жизнедеятельности. При них специалисты медико-социальной экспертизы должны уже при первичном освидетельствовании устанавливать взрослому гражданину инвалидность без указания срока переосвидетельствования, а ребёнку — категорию «ребёнок-инвалид» до достижения им возраста 18 лет.

Таким образом, для сотен тысяч человек отпадает необходимость ежегодно являться на прием к экспертам, чтобы доказать очевидное.

Как отмечается в сообщении, на данный момент в проект перечня включены хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свёртываемости крови, парная ампутация области тазобедренного сустава, миодистрофия Дюшенна, кофакторная форма фенилкетонурии у детей, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита и другие. При этом перечень будет дорабатываться.

Сейчас в России насчитывается 12,1 млн инвалидов, из которых свыше 643 тысяч — дети.