Активистам вход воспрещён

Бывшего члена общественного совета Суворовского района, активиста Алексея Риттера не пустили в здание местной администрации.



Как сообщил Риттер, он пришёл в управление по образованию, однако ему предложили решать вопрос у турникета, а не в кабинете или приёмной.

Поводом для визита стал документ из прокуратуры, в котором сообщается, что ранее права Риттера были нарушены чиновниками.

Видимо, теперь у прокуроров будет новый повод для разбирательства.

Ранее о таком же контрольно-пропускном режиме в администрации Пролетарского округа Тулы писал тульский блогер Honda410, дело доходило до вызова блогером полиции.