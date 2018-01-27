Туляку дали 8 суток за неправильную организацию публичного мероприятия

Пресс-секретарь тульского штаба Алексея Навального Филипп Симпкинс получил 8 суток административного ареста.



Вчера он и координатор штаба Дмитрий Николаев были задержаны полицией.

Поводом послужило интервью сайту «Тульские PRяники», в котором они рассказали об акции 28 января, а также публикации в соцсети.

Как сообщил правозащитник Алексей Власов, которого, по его словам, не пустили на процесс, суд назначил Симпкинсу 8 суток ареста. Также Власов опубликовал решение суда.

Также вчера прокуратура опубликовала предостережение, в котором предупредила об ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях в Туле и Новомосковске.