Чиновникам из администрации Тулы рассказали о коррупции

Для муниципальных служащих в администрации Тулы прошёл семинар по вопросам противодействия коррупции.



Помощник городского прокурора Марина Закалкина выступила с докладом о надзорной деятельности прокуратуры по предупреждению коррупционных правонарушений, выявлению и устранению их причин и условий, ликвидации последствий.

Также чиновникам рассказали о типичных нарушениях законодательства о противодействии коррупции при представлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявляемых в ходе прокурорских проверок.