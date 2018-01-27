Кто делает бизнес на кимовских детях?

Кимовские общественники, депутаты пришли с инспекцией в Центральный сквер, чтобы проверить, кто руководит платной детской горкой.
Вчера мы писали, как местный активист Андрей Юнцов обнаружил детскую горку, покататься на которой стоит 50 рублей в час со своим инвентарём, 100 рублей — с арендованным.
Представитель платных «аттракционов» сообщил, что всё согласовано с администрацией, налоги платят по упрощёнке, при этом никаких сертификатов не предоставил, не сообщил, куда идут собранные налом деньги.
Также общественники посмотрели состояние горки: доски не обработаны, стропила — в сучках, торчат гвозди.
Это замечательные люди! Арендаторы нашего нового единственного Детского городского Парка! Они дарят нашим детишкам смех и радость на аттракционах и каруселях даже зимой! Всё карусели в рабочем состоянии, они построили новую замечательную горку за свой счёт, купили тюбинги на свои средства для проката на данной горке, арендаторы занимаются благоустройством парка,т. к. это их арендованная территория — это и расчистка снега зимой и уборка мусора летом, а также уборка мусора и листьев осенью-весной, эти арендаторы контролируют безопасное времяпровождение детей и их родителей на территории Детского Парка — не допускается распитие алкоголя на территории парка, не допускается не санкционированный заезд на территорию парка на дорожно-транспортных средствах, курение посетителей происходит только за территорией детского парка. Чтобы содержать такую площадь/территорию, чтобы производить ремонт каруселей необходимы денежные средства, так о какой личной супер наживе говорят наши дорогие активисты, такие, как Андрей Юнцов? В нашем городе Кимовске имеется замечательное место для детей, которым я, как мама, горжусь, пожалуйста не допустите чтобы данных арендаторов выжили из города непонятные активисты своими неадекватными методами, я лучше заплачу 100 р., но буду знать, что ребёнок мой счастлив и мне не придётся ехать в г. Новомосковск, где я потрачу деньги на такси, либо маршрутку и также заплачу такую-же сумму за аттракционы, не имея возможность попасть домой в кратчайшие сроки. То, что творят активисты в ущерб детям г. Кимовска это шок(( В городе есть горки на территории завода, сконструированные в период СССР, эти горки железные, на морозе леденеют, эти горки не удовлетворяют требованиям технической безопасности и опасны для детей, непонятно по каким мотивам Андрей Юнцов вместе с кимовскими депутатами, такими как Тимофеев Сергей Борисович решили «прицепиться» к данным людям? Это всё очень огорчает, мы не хотим потерять такие замечательные аттракционы для наших малышей((