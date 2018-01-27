Кто делает бизнес на кимовских детях?

Кимовские общественники, депутаты пришли с инспекцией в Центральный сквер, чтобы проверить, кто руководит платной детской горкой.



Вчера мы писали, как местный активист Андрей Юнцов обнаружил детскую горку, покататься на которой стоит 50 рублей в час со своим инвентарём, 100 рублей — с арендованным.

Представитель платных «аттракционов» сообщил, что всё согласовано с администрацией, налоги платят по упрощёнке, при этом никаких сертификатов не предоставил, не сообщил, куда идут собранные налом деньги.

Также общественники посмотрели состояние горки: доски не обработаны, стропила — в сучках, торчат гвозди.