Тула поддержит пряниками нейтральных спортменов из России

Тульская область отправит пряники и самовар на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан для спортсменов из России.



«Наши мастера специально сделали большой самовар, чтобы хватило на всю команду. А также мы сделали специальную серию пряников в форме сердца с надписью «Россия в моём сердце». В ближайшее время всё это будет отправлено в Олимпийскую деревню», — рассказал журналистам губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. От России в них будут участвовать 169 спортсменов. Они будут выступать под флагом Игр в форме нейтральных цветов — такое наказание МОК ввёл за нарушения антидопинговых правил на сочинской Олимпиаде.