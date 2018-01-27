В Госдуму внесён закон об экологически чистой продукции

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о регулировании производства органической продукции.



«Производство органической (экологически чистой) продукции требует отдельного законодательного регулирования, поскольку технологии, применяемые в ее производстве, существенно отличаются от технологий, применяемых в традиционном сельском хозяйстве», – говорится в документе.

Сейчас в законодательстве не прописано, какую продукцию можно считать органической, соответственно, для неё не предусмотрены специальные производственные и контрольные нормы.

Отсутствие регулирования органического сельского хозяйства «не позволяет России выступать полноценным участником на международном рынке такой продукции, а внутри страны создаёт возможность недобросовестным товаропроизводителям вводить в заблуждение потребителей», отмечают в кабмине.

Поправки вводят в законодательство понятие «органической продукции» и предусматривают создание единого государственного реестра производителей.