Российский «Корнет» или американский Javelin — что страшнее для современных танков?



Противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin — очень дорогое и опасное изделие. Каждый его выстрел обойдется обладателю в 80 тысяч долларов. Стрелять же можно только с расстояния 2 км, наблюдая танк визуально.

Головку наведения ракеты надо охлаждать перед выстрелом в течение 30 секунд. Для произведения выстрела, помимо охлаждения, нужно произвести ещё не менее четырёх операций.

Для сравнения, «Корнет» производства тульского КБ приборостроения способен стрелять с расстояния от 5 до 10 километров. Цена комплекта составляет около 25-30 тысяч долларов вместе с ракетой, а бронебойность — 1000—1200 мм. Целеуказание производится по лазерному лучу, который демаскирует позиции стрелка. Кроме того, обучение управлению «Корнетом» в разы проще.

«Правда» называет «Корнет» ужасом боевых танков «Генерал Абрамс», которые использовались американцами в Ираке, Афганистане, Йемене.