Дюмина просят помочь с освещением памятника Героя, освободившего Новомосковск от фашистов

Губернатора Тульской области Алексея Дюмина просят помочь с обустройством освещения памятника Героя Советского Союза генерала-полковника Белова Павла Алексеевича.



«Помогите восстановить освещение у памятника Герою Советского Союза, освободителю г. Новомосковск от немецко-фашистских захватчиков, генерал-полковнику Белову Павлу Алексеевичу. Находится в сквере на Залесном мкр. ул. Рязанское шоссе между д. 9Г и 9Ж. Не горит 10 фонарей (один исчез)», — пишет Вячеслав Аржанов.

В МБУ «Городские парки» сообщили, что организация не является балансодержателем имущества (фонари, скамейки, урны), поэтому не выполняет работы по техобслуживанию освещения в сквере.

Памятник генералу-полковнику Павлу Белову был открыт в сквере на Залесном микрорайоне в 2016 году. Под командованием Белова первый гвардейский кавалерийский корпус освободил Новомосковск от фашистских войск.