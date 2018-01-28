«ОВД-Инфо»: В Туле на «Забастовке избирателей» задержаны 16 человек

В Туле на акции «Забастовка избирателей» задержали 16 человек.



Об этом задержанный Сергей Ильин сообщил «ОВД-Инфо» по «горячей линии». Сейчас они находятся в автозаке.

Акция проходит сегодня на площади Ленина в центре Тулы. Накануне, после интервью сайту «Тульские PRяники», были арестованы координатор тульского штаба Алексея Навального Дмитрий Николаев и пресс-секретарь Филипп Симпкинс.

Симпкинсу присудили 8 суток за организацию несогласованного мероприятия.

Ранее администрация Тулы не согласовала митинг 28 января, в штабе Навального заявили о намерении оспорить это решение в суде. Также областная прокуратура выпустила официальное заявление, в котором предостерегла от участия в несогласованных акциях.