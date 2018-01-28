«МК — в Туле» посвятил разгромную статью участникам тульской «Забастовки избирателей» под названием «Взрослые навальновцы „кинули“ тульских ...недорослей?».



Напомним, сегодня на акции были задержаны 16 человек, в том числе корреспондент информагентства «ТСН24», представители которого взяли интервью у одной из участниц мероприятия.

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«Или подростки — „бунтари“, сбежавшие из дома, чтобы хайпануть на „ура-протесте“, сами виноваты? Из двух десятков человек, пришедших к стенам тульского „серого“ дома, 90% — школьники, или вчерашние школьники. Хайп для некоторых продолжился в автозаках: судя по всему, стражи порядка получили разнарядку пресекать любое „самовыражение“, в том числе и школоты, ибо нечего... Ну, а та, если не испугается, запостит потом фотки задержания в „ВК“ и соберет кучу лайков...

Сегодня, в день анонсируемого митинга, в группе поддержки оппозиционера тишина. Кое-где в комментариях появляются фото в разных ракурсах немногочисленных школьников с рюкзаками за спинами. Рюкзаки и шапки с помпонами – главные приметы „сторонников“ забастовки избирателей по всей стране...

Политически недееспособные 15-16 – летние бунтари в соцсетях и под роликами ютуб-блогера Навального, разумеется, уже отписались: власть плохая, сменяемости нет, Путин-не монарх и „было стремно, но я пришел“. А кому-то мамка даст по шее и применит легитимные санкции: бессмысленный детский бунт действующая власть оценивает штрафом от половины до целой тульской зарплаты», — говорится в материале.