Тульские УК предупредили о снегопаде

Тульским управляющим компаниям и организациям направили предупреждения о необходимости своевременной уборки территорий.



«В связи с прогнозируемым снегопадом МУ „Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы“ направил оперативное предупреждение предприятиям, организациям города и управляющим компаниям о необходимости своевременно принимать меры по очистке территории от снега, при необходимости оперативно реагировать на возникающие аварийные ситуации», — говорится в сообщении горадминистрации.

Туляки могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 47-20-34 и 1391.