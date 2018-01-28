Одному из задержанных на забастовке в Туле дали 40 часов обязательных работ

Одному из задержанных в Туле на несогласованной акции «Забастовка избирателей» дали 40 часов обязательных работ.



Такое наказание назначил Сергею Ильину Центральный районный суд Тулы, рассказал сам Ильин «ОВД-Инфо».

На него составили протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Кроме него, в суд доставили ещё двух задержанных, но о них пока больше ничего неизвестно.

Напомним, всего на акции, которая прошла днём 28 января на площади Ленина, были задержаны 16 человек.