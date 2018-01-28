Одному из задержанных на забастовке в Туле дали 40 часов обязательных работ

Одному из задержанных в Туле на несогласованной акции «Забастовка избирателей» дали 40 часов обязательных работ.

Такое наказание назначил Сергею Ильину Центральный районный суд Тулы, рассказал сам Ильин «ОВД-Инфо».

На него составили протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Кроме него, в суд доставили ещё двух задержанных, но о них пока больше ничего неизвестно.

Напомним, всего на акции, которая прошла днём 28 января на площади Ленина, были задержаны 16 человек.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here