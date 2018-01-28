Комфортная среда Новомосковска

Жительница Новомосковска жалуется на отсутствие комфортной городской среды.



Она написала в редакцию сайта «Новомосковск сегодня» о состоянии, в котором находится Заводской район города.

«Сейчас очень много говорят о комфортной городской среде. Почему-то администрация города считает, что комфортная городская среда – это реконструкция парков и скверов, хотя проекты не выдерживают никакой критики. Главное как можно больше положить тротуарной плитки. В Урвановском лесу меньше травы осталось, чем тротуаров. Чьи интересы лоббируют — проектантов или предприятия, которое поставляет плитку? Администрация, наверное, не знает, что комфортная городская среда – это пространство, максимально приспособленное под нужды горожан.

Комфортность города для его жителей, прежде всего, определяется такими факторами, как: транспортная доступность; доступность необходимых услуг и сервисов (от государственных до коммерческих услуг), в том числе в шаговой доступности; доступность объектов для всех категорий населения; наличие организованных общественных пространств; удобная планировка уличной сети. Можно ли решить проблемы отсутствия комфортного проживания в Заводском районе, если провести какие-либо работы в сквере?», — пишет она.