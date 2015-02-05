Главная
Выборы-2019
Новости
Власть
Правительство Тульской области
Администрация Тулы
Тулоблдума
Тулгордума
Службы
МЧС
МВД
Прокуратура
Следственный комитет
ФСБ
Экономика
Общество
Криминал
Коррупция
Среда
Культура
Законодательство
Районы
Алексин
Арсеньево
Белёв
Богородицк
Венёв
Волово
Донской
Дубна
Ефремов
Заокский
Каменский
Кимовск
Киреевск
Куркино
Новогуровский
Новомосковск
Одоев
Плавск
Славный
Суворов
Тёплое
Узловая
Чернь
Щёкино
Ясногорск
Активизм
Общественный контроль
Успехи
Акции
Петиции
#ДюминПомоги
Проекты
Тула реактивная
Тула героическая
Тула радиоактивная
Другое
Рейтинги
Статьи
Эксперты
Связь
Поддержать
Поиск
Тула активная
Главная
Выборы-2019
Новости
Власть
Правительство Тульской области
Администрация Тулы
Тулоблдума
Тулгордума
Службы
МЧС
МВД
Прокуратура
Следственный комитет
ФСБ
Экономика
Общество
Криминал
Коррупция
Среда
Культура
Законодательство
Районы
Алексин
Арсеньево
Белёв
Богородицк
Венёв
Волово
Донской
Дубна
Ефремов
Заокский
Каменский
Кимовск
Киреевск
Куркино
Новогуровский
Новомосковск
Одоев
Плавск
Славный
Суворов
Тёплое
Узловая
Чернь
Щёкино
Ясногорск
Активизм
Общественный контроль
Успехи
Акции
Петиции
#ДюминПомоги
Проекты
Тула реактивная
Тула героическая
Тула радиоактивная
Другое
Рейтинги
Статьи
Эксперты
Связь
Поддержать
АЮР Груздева вступится за пострадавшего в Тульской области адвоката
14.09.2019
Федеральная палата адвокатов обратилась к сенатору Клишасу в связи с избиением юриста Сотникова
14.09.2019
ГЛАВНОЕ
Дюмин «подковал» одного из вероятных кандидатов в сити-менеджеры Тулы
15.09.2019
Главе администрации Тулы Евгению Авилову ищут замену
13.09.2019
Избирком озвучил список депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва
13.09.2019
В суде заявили, что адвокат Сотников нарушал общественный порядок, препятствовал процессу и пытался напасть на судью
13.09.2019
Тульская область на выборах показала подозрительно высокий процент надомного голосования
13.09.2019
В Тульской области в суде применили силу к адвокату, защищавшему политзаключённых (видео)
12.09.2019
В Тульской области нет желающих возглавить Заокский район
12.09.2019
Все новости
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Заброшенный пионерлагерь в бору Алексина превратился в пристанище для бомжей (видео)
12.09.2019
В тульском посёлке жители вызвали полицию из-за того, что местная администрация решила сдать баскетбольные столбы и трибуну в цветмет
11.09.2019
Алексинская свалка пластика ещё не ликвидирована, фабрика обещает вывезти эти отходы в Калугу и Воронеж
10.09.2019
В Алексине разрушается школа, в прошлом году отметившая 100-летний юбилей (фото)
09.09.2019
ДЮМИН, ПОМОГИ!
В Егнышёвке под видом санитарной вырубки уничтожают лес и перекрывают доступ к Оке
14.09.2019
В Тульской области детям приходилось ходить до школы пешком 3,5 километра
03.09.2019
В Новомосковске территория у поликлиники не убирается годами (фото)
21.08.2019
КРИМИНАЛ И ПРОИСШЕСТВИЯ
В России хотят понизить возраст уголовной ответственности для живодёров
Под Тулой лось стал жертвой ДТП
В Тульской области будут судить многодетную мать, протащившую полицейского на капоте машины (видео)
В Тульской области на гражданина Таджикистана завели уголовное дело за удар полицейского
АЮР Груздева вступится за пострадавшего в Тульской области адвоката
КОРРУПЦИЯ
При ремонте музея-усадьбы «Ясная Поляна» недосчитались 64 млн рублей
10.09.2019
Директор фирмы пытался подкупить начальника одного из управлений «Тулачермета» ради контракта
03.09.2019
«Щёкиноазот» трудоустроил двух бывших госслужащих с нарушением антикоррупционного закона
02.09.2019
В больницах Тульской области находят коррупционные нарушения
01.09.2019
Экс-сотрудник тульского минздрава Сергей Анцибор получил за коррупцию 5 лет колонии строгого режима
27.08.2019
ВЛАСТЬ
Дюмин «подковал» одного из вероятных кандидатов в сити-менеджеры Тулы
15.09.2019
Дюмин назвал Медведева талантливым руководителем
14.09.2019
Политологи: Грязные, скандальные выборы уронили рейтинг Дюмина
13.09.2019
Главе администрации Тулы Евгению Авилову ищут замену
13.09.2019
Избирком озвучил список депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва
13.09.2019
В Туле члена КПРФ оштрафовали на 200 тысяч рублей за стрим с голодающим зоозащитником
13.09.2019
ЭКОНОМИКА
Евросоюз на полгода продлил санкции против российских физлиц и компаний
12.09.2019
Рогозин-младший возглавил застройку бизнес-партнёров брата Дюмина
12.09.2019
Тульская область — аутсайдер по росту реальных доходов и лидер по вымиранию населения
11.09.2019
В Тульской области выросло производство щебня
09.09.2019
На Алексинской бумажно-картонной фабрике открылось новое производство
04.09.2019
СТАТЬИ
Политологи: Грязные, скандальные выборы уронили рейтинг Дюмина
13.09.2019
Избирком озвучил список депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва
13.09.2019
В суде заявили, что адвокат Сотников нарушал общественный порядок, препятствовал процессу и пытался напасть на судью
13.09.2019
Edit with Live CSS