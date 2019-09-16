Качка из Тульской области обвинили в контрабанде анаболиков

24-летний спортсмен из Ясногорска Тульской области стал фигурантом уголовного дела из-за покупки препаратов для бодибилдеров.



Мужчина заказал за рубежом анаболические стероиды для наращивания мышечной массы. Об этом узнали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.

Дома у ясногорца полицейские обнаружили два десятка таблеток «Метандиенона» и ряд сильнодействующих препаратов.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ), ему грозит до 7 лет тюрьмы. Сейчас спортсмен находится под подпиской о невыезде.