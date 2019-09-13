Тульский суд отказался смягчить наказание экс-депутату облдумы Каенкову, получившему срок за мошенничество с землями санатория в Алексине

Тульский суд не стал смягчать наказание бывшему депутату областной Думы Игорю Каенкову, осуждённому за земельное мошенничество.



В августе 2017 года Алексинский городской суд приговорил Каенкова по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ к 4 годам общего режима за то, что он в 2008 году лишил санаторий «Егнышёвка» земельного участка за 26 млн рублей, отдав его по цене, заниженной в 56 раз.

Экс-депутат обжаловал приговор, но Тульский областной суд оставил его без изменений.

Спустя два года Игорь Каенков подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания в порядке статьи 397 УПК РФ, однако в этом ему отказали.

Игорь Каенков с 2001 по 2013 год являлся председателем Тульской федерации профсоюзов. Был избран в Тульскую областную Думу в 2014 году, входил в состав фракции «Единая Россия». Покинул облдуму в апреле 2015 года по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, а сразу после этого стал фигурантом уголовного дела.